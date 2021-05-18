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“KİMSE PARAM YOK DEMESİN”
17 günlük kapanma sürecinin öncesinde binlerce yurttaşın tatil bölgelerine gitmesine tepki gösteren Akalın, ''Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da" deyince tepki çekmiş, ardından geri adım atarak özür dilemişti.
Akalın, şunları yazmıştı:
"Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim."
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