<p>Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın'dan bu defa aşı isyanı geldi. Akalın, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.<br></p>
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın'dan bu defa aşı isyanı geldi. Akalın, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.

<p>Son dönemde gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan şarkıcı Demet Akalın, Türkiye’nin aşılamanın gerisinde kalması ve ülkeye gelen yabancı turistlere karşı aşı zorunluluğu beklenmesi yönünde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.</p>
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Son dönemde gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan şarkıcı Demet Akalın, Türkiye’nin aşılamanın gerisinde kalması ve ülkeye gelen yabancı turistlere karşı aşı zorunluluğu beklenmesi yönünde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

<p>“ARTIK AŞILANSAK MI?”</p><p>Akalın'ın son olarak yaptığı paylaşımda, "Mayıs'a kadar ülkenin yüzde 60'ı aşılanacak derken, bu oran yüzde 13'te kalmış. Sınır dışı tüm Müslüman kardeşlerinizi aşıladıysak, artık bizi bir bir aşılasak mı? Kaldıysa şırıngada bir damla falan rica etsek" ifadeleri yer aldı.&nbsp;</p>
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“ARTIK AŞILANSAK MI?”

Akalın'ın son olarak yaptığı paylaşımda, "Mayıs'a kadar ülkenin yüzde 60'ı aşılanacak derken, bu oran yüzde 13'te kalmış. Sınır dışı tüm Müslüman kardeşlerinizi aşıladıysak, artık bizi bir bir aşılasak mı? Kaldıysa şırıngada bir damla falan rica etsek" ifadeleri yer aldı. 

<p>Akalın’ın gönderisi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.</p><p>Ünlü şarkıcının paylaşımına birçok Twitter kullancısından da yanıt geldi.</p><p>"Demet Akalın bile aydınlanmaya başlamış helal olsun"</p>
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Akalın’ın gönderisi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcının paylaşımına birçok Twitter kullancısından da yanıt geldi.

"Demet Akalın bile aydınlanmaya başlamış helal olsun"

<p>"Sizin yüzünüzden Demet Akalın ile aynı fikirdeyim allahın cezaları"</p>
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"Sizin yüzünüzden Demet Akalın ile aynı fikirdeyim allahın cezaları"

<p>"Demet Akalın’la aynı saftayız. Buradan da dönmezsek, bu ülkede artık ışık mışık yok"<br data-mce-bogus="1"></p>
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"Demet Akalın’la aynı saftayız. Buradan da dönmezsek, bu ülkede artık ışık mışık yok"

<p>“KİMSE PARAM YOK DEMESİN”</p><p>17 günlük kapanma sürecinin öncesinde binlerce yurttaşın tatil bölgelerine gitmesine tepki gösteren Akalın, ''Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da" deyince tepki çekmiş, ardından geri adım atarak özür dilemişti.&nbsp;</p><p><strong>Akalın, şunları yazmıştı:</strong></p><p>"Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim."</p>
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“KİMSE PARAM YOK DEMESİN”

17 günlük kapanma sürecinin öncesinde binlerce yurttaşın tatil bölgelerine gitmesine tepki gösteren Akalın, ''Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da" deyince tepki çekmiş, ardından geri adım atarak özür dilemişti. 

Akalın, şunları yazmıştı:

"Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim."

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