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“ARTIK AŞILANSAK MI?”

Akalın'ın son olarak yaptığı paylaşımda, "Mayıs'a kadar ülkenin yüzde 60'ı aşılanacak derken, bu oran yüzde 13'te kalmış. Sınır dışı tüm Müslüman kardeşlerinizi aşıladıysak, artık bizi bir bir aşılasak mı? Kaldıysa şırıngada bir damla falan rica etsek" ifadeleri yer aldı.