Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Şarkıcı Demet Akalın, son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2021 Cumartesi, 11:03
Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüse yakalandı. Son yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bir çocuk annesi Demet Akalın paylaşımında "Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba" ifadelerini kullandı.



 


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