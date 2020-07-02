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ÇIPLAK AYAKLA EVDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Evden kaçmaya çalışan Bulutsuz’a Ozan Güven engel oldu. Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun saçlarından tutarak duvara vurması sonucu merdivenlerden yuvarlandığını ileri sürdü. Evden kanlar içinde ve çıplak ayaklarla kaçmayı başardığını belirten Deniz Bulutsuz, evin yakınlarında karşılaştığı Güven’in şoförünün kendisini bir arkadaşının evine bıraktığını dilekçesinde anlattı.

Dilekçede evdeki güvenlik kameralarının incelendiğinde olayın gerçekliğinin ortaya çıkacağı belirtilerek savcılıktan cep telefonlarının konumlarının incelenmesi de istendi. Darp raporu alan ve savcıya ifade veren Deniz Bulutsuz ifadesinde şunları anlattı:

“ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİ”

“Olay günü bana söylediği ağır sözlerinin ardından Ozan’ın evine gittik. Ozan alkol aldığından fütursuz ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı.”

ABAJURLA YARALADI

Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. “bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum” dedi.

KAÇMAYA ÇALIŞTIM

“Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Bacağım ve kalça kısmım dahil olmak üzere çok bölgeden yaralandım.”