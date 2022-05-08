Derbide kazanan çıkmadı! Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 17:48
<p>Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

<p>19.00'da Vodafone Park'ta başlayan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Golleri Filip Novak ve Rachid Ghezzal kaydetti.</p>

19.00'da Vodafone Park'ta başlayan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Golleri Filip Novak ve Rachid Ghezzal kaydetti.

<p>Sarı-lacivertliler 6. dakikada Novak ile golü buldu. Novak 3 dakika sonra ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale yüzünden penaltıya sebep oldu. Beşiktaş'ta Batshuayi bu penaltı vuruşundan yararlanamadı.</p>

Sarı-lacivertliler 6. dakikada Novak ile golü buldu. Novak 3 dakika sonra ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale yüzünden penaltıya sebep oldu. Beşiktaş'ta Batshuayi bu penaltı vuruşundan yararlanamadı.

<p>28. dakikada Filip Novak'ın, Kenan Karaman'a ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi ve Ghezzal skora denge getirdi.</p>

28. dakikada Filip Novak'ın, Kenan Karaman'a ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi ve Ghezzal skora denge getirdi.

<p>Bu skorla Fenerbahçe puanını 69 yaptı. Beşiktaş ise 55 puana yükseldi.</p>

Bu skorla Fenerbahçe puanını 69 yaptı. Beşiktaş ise 55 puana yükseldi.

<p>Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip ise Göztepe deplasmanına gidecek. </p>

Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip ise Göztepe deplasmanına gidecek. 

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