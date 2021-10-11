Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak: Kesintilere dikkat!

Sky'ın haberine göre Britanya'nın meteoroloji servisi Met Office, "Ayın 11'inden itibaren İskoçya'nın büyük bir bölümünde kutup ışıklarının oluşması mümkün fakat bulut miktarı artıyor dolayısıyla gözlemlemek pek muhtemel değil" dedi.

Kutup ışıklarının bu gece İngiltere'nin ve Kuzey İrlanda'nın en kuzey kesimlerine ulaşması düşük bir ihtimal fakat Kuzey İrlanda'da bulutlar aralanıyor ve dolayısıyla görülme olasılığı daha yüksek.