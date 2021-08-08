<p>Galatasaray ve Chelsea efsanesi Didier Drogba'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.&nbsp;</p>
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Galatasaray ve Chelsea efsanesi Didier Drogba'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 

<p>Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Fildişi Sahilli efsane, Chelsea'nin yeni transferini duyurdu.&nbsp;</p>
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Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Fildişi Sahilli efsane, Chelsea'nin yeni transferini duyurdu. 

<p>Drogba, Chelsea'nin Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattığını duyurdu.&nbsp;</p>
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Drogba, Chelsea'nin Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattığını duyurdu. 

<p>Chelsea, daha 16 yaşındayken kadrosuna kattığı ancak sabır göstermediği Rumelu Lukaku'yu, yıllar sonra yeniden transfer etti.</p>
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Chelsea, daha 16 yaşındayken kadrosuna kattığı ancak sabır göstermediği Rumelu Lukaku'yu, yıllar sonra yeniden transfer etti.

<p>Efsane futbolcu Drogba, Lukaku'nun Chelsea'ye transfer olduğunu bir fotoğraf ve notla duyurdu. Drogba, "Lukaku eve dönüyor" diyerek bir de kalp emojisi bıraktı.</p>
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Efsane futbolcu Drogba, Lukaku'nun Chelsea'ye transfer olduğunu bir fotoğraf ve notla duyurdu. Drogba, "Lukaku eve dönüyor" diyerek bir de kalp emojisi bıraktı.

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