Video Haberler
- Messi, Barcelona'dan ayrılırken hıçkıra hıçkıra ağladı
- Yurttaşlar zor anlar yaşadı! Hayatı olumsuz etkiledi
- Datça'da sahilde tatilcileri tedirgin eden görüntüler
- Korkunç an kamerada! Uçak böyle düştü
- Orman yangınından etkilenen kuşa böyle su içirdi
- İstanbul'da korku dolu anlar! Cep telefonuna kaydettiler
- Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği anlar
- Endonezya’daki Merapi Yanardağı harekete geçti
- Kuyuya düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
- Saman yüklü kamyon alt geçide takıldı