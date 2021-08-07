Yılport Samsunspor'dan Alen Melunovic açıklaması
Yılport Samsunspor, son olarak Sırbistan 1. Ligi ekibi Napredak Krusevac'ta forma giyen Alen Melunovic ile anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sırp forvet Alen Melunovic'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Sırbistan 1. Ligi'nde Napredak Krusevac forması giyen Sırp forvet Alen Melunovic ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.
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