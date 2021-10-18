Didier Drogba'ya Dünya Sağlık Örgütü'nden görev

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 16:32
<p>Bir dönem Galatasaray forması da giyen Didier Drogba'ya, Dünya Sağlık Örgütü'nden onur...</p>

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Didier Drogba'ya, Dünya Sağlık Örgütü'nden onur...

<p>Dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından görevlendirildi.</p>

Dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından görevlendirildi.

<p>Fildişi Sahilli efsane isim, Spor ve Sağlık İyi Niyet Elçisi olarak atandı.</p>

Fildişi Sahilli efsane isim, Spor ve Sağlık İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

<p>Sarı-kırmızılı kulüpte 2013 Ocak-2014 Temmuz tarihleri arasında oynayan Drogba, 53 maça çıktı ve 20 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.</p>

Sarı-kırmızılı kulüpte 2013 Ocak-2014 Temmuz tarihleri arasında oynayan Drogba, 53 maça çıktı ve 20 gol, 13 asistlik performans sergilemişti.

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