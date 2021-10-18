Fenerbahçeli Luiz Gustavo'dan Ali Şansalan açıklaması

18 Ekim 2021 Pazartesi, 14:07

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan bordo-mavililer 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlar damga vururken, maçın ardından Fenerbahçeli yöneticiler ve futbolcular tepkilerini dile getirdiler.

Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, "Dün sahada takımımıza, bizlere karşı tavrı çok gergin, stresli bir hakem yönetimi yaşadık. Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu. Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük, kırmızı karta sebep olan pozisyona değinmeyeceğim dahi..." diye konuştu.

Gustavo, "Ben daha önce, kariyerim boyunca bir hakemin maç içerisinde bir takımın oyuncularına karşı bu kadar gergin göründüğü bir yaklaşımı hiç yaşamadım. Bu kariyerim için bir ilk oldu. Maç sonunda takım da sinirle ve tepkiyle bunu sorguluyordu. Onlara da anlattım. Ben de şaşkınım, böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ancak ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Bu formanın karşılığı şampiyonluk için herkesle her şeyle mücadele ise onu da yapmak zorundayız. Ben işine saygı duyan, her zaman kurallar çerçevesinde yaşayan bir futbol profesyoneliyim. Bir futbol profesyoneli olarak dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim. Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç. Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü." ifadelerini kullandı.