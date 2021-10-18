Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'den hakeme tepki paylaşımı

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 14:24
<p>Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, liderliğe yükseldi.&nbsp;</p>

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, liderliğe yükseldi. 

<p>Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli camiadan hakeme tepki gösterilirken, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel soyunma odasından yaptığı paylaşımda "Türk hakemleri b*k gibi, tüm keyfimi kaçırdılar" ifadelerini kullandı.</p>

Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli camiadan hakeme tepki gösterilirken, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel soyunma odasından yaptığı paylaşımda "Türk hakemleri b*k gibi, tüm keyfimi kaçırdılar" ifadelerini kullandı.

<p>Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Ali Şansalan'ın verdiği kırmızı kart ve penaltı kararı büyük tartışma konusu oldu.&nbsp;</p>

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Ali Şansalan'ın verdiği kırmızı kart ve penaltı kararı büyük tartışma konusu oldu. 

<p>Müsabakanın ardından sarı-lacivertli camiadan başta Başkan Ali Koç olmak üzere Ali Şansalan'ın yönetimine ilişkin olarak tepkiler geldi.</p>

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli camiadan başta Başkan Ali Koç olmak üzere Ali Şansalan'ın yönetimine ilişkin olarak tepkiler geldi.

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