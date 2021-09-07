<p>Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Diego Rossi, Uruguay basınına açıklamalarda bulundu.</p>
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Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Diego Rossi, Uruguay basınına açıklamalarda bulundu.

<p>Fenerbahçe'deki tutkunun kendisini etkilediğini söyleyen Rossi, "Çok büyük ve tutku dolu bir kulübe geldim. Artık tecrübemi değerlendirmem gerekiyordu. Büyük, futbol tutkusu olan bir takıma gitmek istedim ve Fenerbahçe'ye geldim. Takım arkadaşım Mesut Özil. İnanılmaz kaliteli bir kadro var." dedi.</p>
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Fenerbahçe'deki tutkunun kendisini etkilediğini söyleyen Rossi, "Çok büyük ve tutku dolu bir kulübe geldim. Artık tecrübemi değerlendirmem gerekiyordu. Büyük, futbol tutkusu olan bir takıma gitmek istedim ve Fenerbahçe'ye geldim. Takım arkadaşım Mesut Özil. İnanılmaz kaliteli bir kadro var." dedi.

<p>Galatasaray'da oynayan vatandaşı Muslera'nın kendisine transfer için yardımcı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, "Muslera ile konuştum ve bana Türkiye Ligi'nin ne kadar kaliteli olduğunu anlattı, Fenerbahçe'ye transfer olmamı önerdi. Hedefim Avrupa'nın devlerinden birine sıçrama gerçekleştirmekti ve zamanın geldigini düşündüm" ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>
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Galatasaray'da oynayan vatandaşı Muslera'nın kendisine transfer için yardımcı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, "Muslera ile konuştum ve bana Türkiye Ligi'nin ne kadar kaliteli olduğunu anlattı, Fenerbahçe'ye transfer olmamı önerdi. Hedefim Avrupa'nın devlerinden birine sıçrama gerçekleştirmekti ve zamanın geldigini düşündüm" ifadelerini kullandı. 

<p>Diego Rossi, 1 Ocak 2018'de alt yapısından yetiştiği Penarol'den Los Angeles'a transfer oldu. ABD ekibi genç oyuncu için 2.75 milyon Dolar bonservis bedeli ödedi.&nbsp;</p>
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Diego Rossi, 1 Ocak 2018'de alt yapısından yetiştiği Penarol'den Los Angeles'a transfer oldu. ABD ekibi genç oyuncu için 2.75 milyon Dolar bonservis bedeli ödedi. 

<p>Uruguaylı yıldız, kısa sürede sadece takımının değil, ligin en önemli futbolcularından biri haline geldi. 23 yaşındaki oyuncu, 18 milyon Avro ile liginin en değerli futbolcusu konumundaydı.</p>
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Uruguaylı yıldız, kısa sürede sadece takımının değil, ligin en önemli futbolcularından biri haline geldi. 23 yaşındaki oyuncu, 18 milyon Avro ile liginin en değerli futbolcusu konumundaydı.

<p>Uruguaylı yıldız, Los Angeles'ta 121 maça çıkarken, 59 gol atıp, 22 asist yaptı. Rossi, 18 Temmuz 2020'de 6-2 kazanılan Los Angeles Derbisi'nde 4 kez ağları havalandırarak, lig tarihinde bir maçta 4 gol atan 13. oyuncu oldu.&nbsp;</p>
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Uruguaylı yıldız, Los Angeles'ta 121 maça çıkarken, 59 gol atıp, 22 asist yaptı. Rossi, 18 Temmuz 2020'de 6-2 kazanılan Los Angeles Derbisi'nde 4 kez ağları havalandırarak, lig tarihinde bir maçta 4 gol atan 13. oyuncu oldu. 

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