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Fenerbahçe'deki tutkunun kendisini etkilediğini söyleyen Rossi, "Çok büyük ve tutku dolu bir kulübe geldim. Artık tecrübemi değerlendirmem gerekiyordu. Büyük, futbol tutkusu olan bir takıma gitmek istedim ve Fenerbahçe'ye geldim. Takım arkadaşım Mesut Özil. İnanılmaz kaliteli bir kadro var." dedi.
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Galatasaray'da oynayan vatandaşı Muslera'nın kendisine transfer için yardımcı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, "Muslera ile konuştum ve bana Türkiye Ligi'nin ne kadar kaliteli olduğunu anlattı, Fenerbahçe'ye transfer olmamı önerdi. Hedefim Avrupa'nın devlerinden birine sıçrama gerçekleştirmekti ve zamanın geldigini düşündüm" ifadelerini kullandı.
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