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Galatasaray'da oynayan vatandaşı Muslera'nın kendisine transfer için yardımcı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, "Muslera ile konuştum ve bana Türkiye Ligi'nin ne kadar kaliteli olduğunu anlattı, Fenerbahçe'ye transfer olmamı önerdi. Hedefim Avrupa'nın devlerinden birine sıçrama gerçekleştirmekti ve zamanın geldigini düşündüm" ifadelerini kullandı.