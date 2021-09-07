Galatasaray'da Alexander Cicaldau, yeniden koronavirüs testine girecek
Romanya Milli Takımı'nda Ianis Hagi'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaraylı Alexander Cicaldau yeniden teste girecek.
Gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre, Romanya Milli Takımı'nda Ianis Hagi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Hagi ile aynı takımda yer alan Galatasaraylı Alexander Cicaldau ise yeniden test olacak, negatif çıkması halinde Kuzey Makedonya maçında forma giyebilecek.
Galatasaray Rumen orta saha ile, geçtiğimiz ay 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Cicaldau, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 2 gol kaydetti.
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