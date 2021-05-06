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Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden Dr Louise Humphrey, "Afrika’da daha önce keşfedilen en eski mezar, 74 bin yıllıktı. İlginç bir şekilde, bu da küçük bir çocuğa aitti. Ancak bu mezar, yaklaşık 50 yıl önce kötü bir şekilde kazıldığı için ona dair çok fazla şey bilmiyoruz" dedi.

Keşifte rastlanan ritüeller günümüzde uygulanan cenaze ve defin işlemleriyle örtüştüğünü ifade eden, Prof. Martinon Torres, 78 bin yıl öncesinde yaşayan insanların da günümüzdeki gibi kayıp duygusu yaşadıklarını ve tüm bu cenaze adetlerinin bir anlamı olduğunu söyledi.