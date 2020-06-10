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2017 yılında ‘Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ilan edilen Karagöl ve Çiniligöl’ün de bulunduğu alanın milli park şeklinde işletilmesini isteyen Mehmet Yakut, “Bölge doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği yer. Yanı sıra buraya her hafta sonu yüzlerce kişi piknik yapmaya geliyor. Herkes bir parça çöp atsa, burası çöpten geçilmez. Her vatandaşın üzerine düşen görevi yerine getirmesi, kendi artığını uygun bir konteynere kadar taşıması gerekiyor. Doğada çöp bırakılmaz” dedi.