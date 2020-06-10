Karlı
bölgede mangal yapan piknikçilerin gün sonunda bıraktıkları atıklar ise doğa
harikası bölgeyi çöplüğe çevirdi. Dünyanın tek ötmeyen Toros Kurbağası’nın
yaşadığı arazideki çevre kirliliğine büyük tepki gösteren Adana Profesyonel
Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) Başkanı Mehmet Yakut, bölgenin kontrol altına
alınmasını, görevlilerin bulundurulmasını ve girişin paralı olmasını istedi.
2017 yılında ‘Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ilan
edilen Karagöl ve Çiniligöl’ün de bulunduğu alanın milli park şeklinde
işletilmesini isteyen Mehmet Yakut, “Bölge doğa tutkunlarının en çok tercih
ettiği yer. Yanı sıra buraya her hafta sonu yüzlerce kişi piknik yapmaya
geliyor. Herkes bir parça çöp atsa, burası çöpten geçilmez. Her vatandaşın
üzerine düşen görevi yerine getirmesi, kendi artığını uygun bir konteynere
kadar taşıması gerekiyor. Doğada çöp bırakılmaz” dedi.
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