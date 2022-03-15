Doktorlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni yılda doktor maaşları
14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları heyecanla beklendi. 2022 yılında doktor ve hemşirelerin maaşlarının ne olacağı merak konusuydu. Sağlık personelinin 2022 yılı için zam oranı ve döner sermaye eklemeleri ile ne kadar kazanacağı dün açıklandı.
Doktorların ve sağlık personelinin maaşlarında iyileşme yapılması bekleniyordu ve Erdoğan dün, beş maddelik bir çalışma koşullarında iyileşme ve maaş iyileştirmesi açıklaması yaptı.
Böylece merakla beklenen doktor maaşlarının 2022 yılı için zam oranları da kesinleşerek Sağlık Bakanlığı'nca ilan edilmiş oldu.
Eflasyon rakamları açıklanmasının ardından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyonun yıllık yüzde 36,08 olduğunu duyurdu. Ardından maaşlar gündeme geldi.
Sağlık personeli, maaşlara yansıyacak zam oranları hakkında meraklandı.
İşte doktor maaşları 2022 zam oranları...
Sağlık alanın da uzman doktorların aylık ve maaşları da diğer devlet çalışanı gibi yüzde 4 oranında maaş zammı almıştır. Bu ücretlere ek olarak yıllık enflasyon farkının da artı olarak ekleneceğinin bilinmesi gereklidir.
Beyin cerrahi, kalp ve damar cerrahi, göz cerrahi, kulak burun boğaz cerrahi, ruh ve sinir uzmanlıkları gibi belirli bir hizmet alanında uzmanlaşmış olan tıp adamlarının aylık olarak aldıkları maaşlar genel olarak pratisyen hekimlerin kazançlarına göre farklılık göstermektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan;
- "Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum.
- İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar kapsamında... Görevleri başında saldırıya maruz kalan sağlık çalışanları için CMK'da düzenlemeye gidiliyor. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.
- İkinci müjde olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyor, önemli bir sorunu daha kökten çözüyoruz. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tibbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır.
- Kurul, kararlarından dolayı, idari ve mali açıdan mesul tutulamayacaktır.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜCRET DÜZENLEMESİ
- Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesiyle ilgilidir. Maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarda önemli iyileştirmeler sağlıyoruz.
- Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak ayrılıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane yapılmayacak şekilde etkinleştirilecektir.
- Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.
2021 yılının enflasyon rakamlarının genel olarak beklenenden yüksek çıkması nedeniyle devlet kurumlarında çalışan tüm memurlara ocak zammı yeterli düzeyde yapıldı. Tabi ki de kamu kesiminde çalışan doktorlar da bu zamdan yeterince faydalandı. Doktorların gelirlerine yalnızca maaş hakkı değil tuttukları nöbet ücretleri, hastane içinde var olan döner sermaye ödemeleri ve doktorların faydalanmakta hak kazandığı diğer özlük haklarını da aktarmaya çalışmaktayız.
Temel tıp eğitimi olarak adlandırılan tıp fakültesi eğitimi tüm okullar da 4 yıl teorik ve 2 yıl pratik eğitimin ardından mezuniyetleri ile birlikte tıpta uzmanlık sınavını başarı ile kazanarak herhangi bir tıp fakültesinde meslekte uzmanlık eğitimi alan doktorlar uzman doktor unvanı kazanılır.
- Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmenin emekliliklere de yansıyacak olmasıdır. Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir.
- Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına da alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum.
2022 DOKTOR MAAŞLARI
Doktorlar 2021 yılında 10 bin 126 TL alırken, 2022 yılında yüzde 5'lik zamla 10 bin 632 TL maaş almaya başladı. Yüzde 22.48'lik enflasyon farkı da eklenince bir doktorun 2022 yılı maaşı 13.022 TL'ye çıktı.
Uzman doktorların 2022 senesi için maaşları 13bin 230 lira olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak nöbet görevleri geliri ve döner sermaye gelirleri de eklendiğinde maaşlar 16bin 700 lira seviyesinde çıkmaktadır.
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