Doktorlar ne kadar maaş alacak? İşte yeni yılda doktor maaşları

14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları heyecanla beklendi. 2022 yılında doktor ve hemşirelerin maaşlarının ne olacağı merak konusuydu. Sağlık personelinin 2022 yılı için zam oranı ve döner sermaye eklemeleri ile ne kadar kazanacağı dün açıklandı.

Doktorların ve sağlık personelinin maaşlarında iyileşme yapılması bekleniyordu ve Erdoğan dün, beş maddelik bir çalışma koşullarında iyileşme ve maaş iyileştirmesi açıklaması yaptı.

Böylece merakla beklenen doktor maaşlarının 2022 yılı için zam oranları da kesinleşerek Sağlık Bakanlığı'nca ilan edilmiş oldu.

