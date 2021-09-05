Batman'da iki kaza: 1'i çocuk 2 ölü
Batman'da meydana gelen 2 trafik kazasında, 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Batman'daki ilk kaza dün gece Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Suriye uyruklu aileyi taşıyan motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklettekiler yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, motosiklettekilerden 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen çocuk, otopsi için hastane morguna götürülürken, durumu ağır olan anne ve babası da ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALDI
İkinci kaza ise Batman Çayı kenarındaki Çığılı köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Tahir Becerekli (62), kontrolden çıkan ve devrilen traktörünün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Becerekli'nin cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsinin ardından Tahir Becerekli'nin cenazesi, Çığılı köyünde toprağa verildi.
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