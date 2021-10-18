Düğünde takı yerine kangal sucuk taktılar

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 19:25
<p>Mobilya firması ortaklarından Harun Baykal, Büşra Çiğdem ile hafta sonu dünya evine girdi.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Mobilya firması ortaklarından Harun Baykal, Büşra Çiğdem ile hafta sonu dünya evine girdi. 

<p>Salona giren genç çift, nikah masasında evet diyerek hayatlarını birleştiren imzayı attılar. Düğünün takı merasiminde damadın arkadaşları, damada 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyici, merdane, bulaşık deterjanı taktılar.&nbsp;</p><p><br></p>

Salona giren genç çift, nikah masasında evet diyerek hayatlarını birleştiren imzayı attılar. Düğünün takı merasiminde damadın arkadaşları, damada 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyici, merdane, bulaşık deterjanı taktılar. 


<p>O ânları gören davetliler, şaşkına dönerek gülümsedi.<br data-mce-bogus="1"></p>

O ânları gören davetliler, şaşkına dönerek gülümsedi.

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