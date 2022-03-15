Dune kitap serisi konu ve içeriği nedir, hangi sırayla okunmalı?
1. Dune:
Dune serisinin ilk kitabıdır.
Kitap, 2003 yılında dünyanın en çok satan bilimkurgu romanı olarak gösterildi.
Modern edebiyatın en epik mesih anlatılarından biri sayılan Dune, genç Paul Atreides'in hikâyesini anlatır.
Atreides'in ailesi, evrendeki en önemli ve en değerli madde olan melanj ‘baharatının' tek kaynağı olarak bilinen Arrakis gezegeninin kontrolünü kabul etmiştir. İmpatorluğun güçleri Arrakis'in kontrolü için birbirlerinin boğazına sarılırken, politika, din, ekoloji, teknoloji ve insani duyguların çok katmanlı, karmaşık etkileşiminden benzersiz bir hikaye doğacaktır.
2. Dune Mesihi:
Fremenlerin başına geçip Dune adıyla bilinen Arrakis gezegenini kontrol etmeye başlamakla kalmayıp evrenin hükümdarı olan Paul, çağlar süren bir düzene son vermiş, bir halkın kurtuluşu olmuş ve bir gezegenin en büyük ütopyasını gerçekleştirmeye ant içmiştir.
Ancak zaferinden on iki yıl sonra, tüm bu güçlere sahip olmasının sebebi olan etkenler onun için bir tehlikeye dönüşür. Paul ise öngörülerine rağmen, felaket getireceğini düşündüğü geleceği değiştirmeye kararlıdır.
3. Dune Çocukları:
Paul'ün çöle gidişinin üzerinden dokuz sene geçmiş, çöl gezegeni artık yeşillenmeye başlamıştı. Baharat üretimi de giderek artıyordu. Bu değişimlerle beraber çöl terk ediliyor, kök salmış âdetlerden sapılıyordu.
Baharatın sağladığı geleceği görme gücünden yoksun kalan Alia, İmparatorluk'u kaybetmemek adına elinden geleni yaparken, karşısında geçmişinden hesaba katmadığı rakipler bulacaktı. Çölün derinliklerinden çıkagelen Vaiz, Paul'ün dinine karşı vaazlar veriyordu. Unutulmayan kan davaları tekrar gün yüzüne çıkacaktı.
4. Dune Tanrı İmparatoru:
Frank Herbert , deneylerden çok deneysel yaklaşımların had safhaya ulaştığı , tür içerisindeki 'iyi edebiyat iyi edebiyattır'cıları bir araya getiren yeni dalga bilimkurgu akımının en önemli temsilcilerinden.
Türün tüm olanaklarını suyunu çıkarana kadar kullandığı Dune serisinin dördüncü kitabı Dune Tanrı İmparatoru ise insan evrimini ve tiranlığı cüretkar bir biçimde anlatan romanlardan ...
5. Dune Sapkınları:
Dağılış sonucu milyonlarca insan parçalanan medeniyeti terk ederek uzayın bilinmeyen köşelerine dağılmışlardı. Artık Rakis denen Arrakis yine çölleşmişti ve kum solucanları ölmekteydi.
Bu sırada, Kayıp Olanlar gücü ellerine geçirmek için geri dönmüştü.
Hizipler, İmparatorluk'tan arta kalanın kontrolünü ele geçirmek için yarışırken Rakis'te Sheeana adında bir kız tüm dikkatleri üstüne çekmişti çünkü son Tanrı İmparator'un bahsettiği kehaneti gerçekleştirebiliyordu: Kum solucanlarını kontrol etmek.
6. Dune Rahibeler Meclisi:
Dune adıyla bilinen Arrakis gezegeni yok edilmişti. Maderşahi örgüt Saygın Analar, Eski İmparatorluk'tan geriye kalanları yakıp kül ediyordu. Mutlak fetihlerinin önünde duran tek bir güç kalmıştı geriye: Bene Gesserit.
Başrahibe Ana Darwi Odrade'nin önderlik ettiği Bene Gesseritler, yeşilliklerle dolu Rahibeler Meclisi gezegeni adım adım bir çöle dönüştürüyordu. Amaçları, kumsolucanları için ideal bir ortam yaratmak ve evrendeki en önemli maddenin üretimini kontrol etmekti.
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