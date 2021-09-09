<p>İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en iyi 37 kentini seçti. Dünya çapında 27 bin kişiyle düzenlenen anket ve Time Out editörlerinin oylarıyla belirlenen kentler arasında ilk sırada San Fransisco yer aldı. İstanbul da kendine listede yer buldu.</p><p>Time Out dergisi tarafından hazırlanan 2021 yılı dünyanın en iyi şehirleri endeksi için kentlerin ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi etmenlerine bakıldı.</p>
1

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en iyi 37 kentini seçti. Dünya çapında 27 bin kişiyle düzenlenen anket ve Time Out editörlerinin oylarıyla belirlenen kentler arasında ilk sırada San Fransisco yer aldı. İstanbul da kendine listede yer buldu.

Time Out dergisi tarafından hazırlanan 2021 yılı dünyanın en iyi şehirleri endeksi için kentlerin ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi etmenlerine bakıldı.

<p><strong>İşte dünyanın en iyi 37 şehri:</strong></p><p>1. San Francisco</p><p>2. Amsterdam</p><p>3. Manchester</p><p>4. Kopenhag</p>
2

İşte dünyanın en iyi 37 şehri:

1. San Francisco

2. Amsterdam

3. Manchester

4. Kopenhag

<p>5. New York</p><p>6. Montreal</p><p>7. Prag</p><p>8. Tel Aviv</p>
3

5. New York

6. Montreal

7. Prag

8. Tel Aviv

<p>9. Porto</p><p>10. Tokyo</p><p>11. Los Angeles</p><p>12. Chicago</p>
4

9. Porto

10. Tokyo

11. Los Angeles

12. Chicago

<p>13. Londra</p><p>14. Barcelona</p><p>15. Melbourne</p><p>16. Sidney</p>
5

13. Londra

14. Barcelona

15. Melbourne

16. Sidney

<p>17. Shanghai</p><p>18. Madrid</p><p>19. Mexico City</p><p>20. Hong Kong</p>
6

17. Shanghai

18. Madrid

19. Mexico City

20. Hong Kong

<p>21. Lizbon</p><p>22. Boston</p><p>23. Milano</p><p>24. Singapur</p>
7

21. Lizbon

22. Boston

23. Milano

24. Singapur

<p>25. Miami</p><p>26. Dubai</p><p>27. Pekin</p><p>28. Paris</p>
8

25. Miami

26. Dubai

27. Pekin

28. Paris

<p>33. Roma</p><p>34. Moscova</p><p>35. Buenos Aires</p><p>36. İstanbul</p><p>37. Bangkok</p><p><em>Kaynak: Time Out</em></p>
8

33. Roma

34. Moscova

35. Buenos Aires

36. İstanbul

37. Bangkok

Kaynak: Time Out

<p>29. Budapeşte</p><p>30. Abu Dabi</p><p>31. Sao Paulo</p><p>32. Johannesburg</p>
8

29. Budapeşte

30. Abu Dabi

31. Sao Paulo

32. Johannesburg

Video Haberler