1

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en iyi 37 kentini seçti. Dünya çapında 27 bin kişiyle düzenlenen anket ve Time Out editörlerinin oylarıyla belirlenen kentler arasında ilk sırada San Fransisco yer aldı. İstanbul da kendine listede yer buldu.

Time Out dergisi tarafından hazırlanan 2021 yılı dünyanın en iyi şehirleri endeksi için kentlerin ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi etmenlerine bakıldı.