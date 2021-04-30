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MALİYETİ 2.8 MİLYON DOLAR

Maliyetinin 2,8 milyon dolar olduğu köprünün geçişinin ise 10 dakika sürdüğü ifade edildi. Şelale ve vadi manzaralı köprünün inşaatının 3 yıl sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, yeni köprüyle pandemiden olumsuz etkilenen bölgeye ziyaretçi ve turist çekmeyi ümit ediyor. Arouca Belediye Başkanı Margarida Belem konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada buna benzer başka bir köprü yok. Aşmamız gereken birçok zorluk çıktı ama başardık" diye konuştu.