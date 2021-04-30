4
MALİYETİ 2.8 MİLYON DOLAR
Maliyetinin 2,8 milyon dolar olduğu köprünün geçişinin ise 10 dakika sürdüğü ifade edildi. Şelale ve vadi manzaralı köprünün inşaatının 3 yıl sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, yeni köprüyle pandemiden olumsuz etkilenen bölgeye ziyaretçi ve turist çekmeyi ümit ediyor. Arouca Belediye Başkanı Margarida Belem konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada buna benzer başka bir köprü yok. Aşmamız gereken birçok zorluk çıktı ama başardık" diye konuştu.
Video Haberler
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak