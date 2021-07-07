Çin bilim insanları, olası bir senaryodan harekete çıkarak, Dünya'ya yaklaşacak büyük bir asteroidin yönünü değiştirmek için 23 adet roket fırlatmayı teklif etti.
Çin bilim insanları, ülkenin en güçlü roketlerini olası bir meteor tehdidine karşı kullanmayı teklif etti.
Bunun, Dünya ile çarpışma rotasındakitehlikeli bir meteoru etkisiz hale getirebilecek bir teknik olabileceği belirtiliyor.
Bilim insanları, bir asteroidin yolunu değiştirmenin, meteoru nükleer patlayıcılarla patlatmaktan daha düşük bir risk oluşturduğunu düşünüyor.
Bununla birlikte, bu yılın sonu ile 2022'nin başları arasındaki bir tarihte ABD, Dünya'ya yaklaşan iki asteroidi durdurmak için robotik bir uzay aracı gönderecek.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) uzay aracı, asteroidin yörüngesinin ne kadar değiştiğini görmek için iki kayalık gövdeden daha küçüğüne çarparak inecek. Bu, bir gök cisminin gidişatını değiştirmek için insanlığın ilk denemesi olacak.
Çin de bu yöndeki araştırmalarına devam ediyor.
Çin'in Ulusal Uzay Bilimi Merkezi'nde olası senaryoya yönelik bir simülasyon yapıldı.
Çalışmada, aynı anda çarpan 23 tane Long March 5 roketinin, büyük bir asteroidi rotasından Dünya yarıçapının 1,4 katı kadar saptırabileceği görüldü.
Söz konusu hesaplamalar, Empire State Binası'nın (384 metre) yüksekliği kadar geniş olan ve Güneş’in yörüngesinde dönen Bennu adlı bir asteroide dayanıyor.
BENNU'NUN 2100'E KADAR GÜNEŞ SİSTEMİ'NE GİRECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Bennu, bölgesel veya kıtasal hasara neden olma potansiyeli olan bir meteor sınıfına ait. 11 Eylül 1999'da tespit edilen ve Mısır mitolojisinde yer alan Bennu'nun adını taşıyan Apollo sınıfı asteroid gün geçtikçe Güneş sistemine yaklaşıyor. 2100 yılında ise Bennu’nun Güneş sistemine gireceği öngörülüyor. 2014 Temmuz görüntülerine göre üzerinde piramit simetrisine benzer bir yapının olduğu tespit edildi.
Çin'in Ulusal Uzay Bilimi Merkezi gezegen bilimi üzerine bir dergi olan Icarus'ta yakın zamanda yayınlanan bir çalışmayı alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:
“Long March 5 roketleri, Çin'in uzay istasyonu modüllerinin tesliminden Ay ve Mars'a sondaların fırlatılmasına kadar kısa vadeli uzay hedeflerinin anahtarıdır. Çin, 2016'dan bu yana altı Uzun Mart 5 roketini başarıyla fırlattı."
Kaynak: NTV, Reuters
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