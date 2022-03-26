Edirne'de yine alışveriş izdihamı: Bulgar ve Yunanlar adım atacak yer bırakmadı

IHA
26 Mart 2022 Cumartesi, 13:38
<p>Alışveriş yapmak için sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın eden Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.&nbsp;<br></p>

Alışveriş yapmak için sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın eden Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. 

<p>Edirne’ye son aylarda gelen Bulgar ve Yunan turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Komşu ülke vatandaşlarının alışveriş için büyük ilgi gösterdiği Edirne, ‘turistlerin alışveriş cenneti’ haline geldi.<br></p>

Edirne’ye son aylarda gelen Bulgar ve Yunan turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Komşu ülke vatandaşlarının alışveriş için büyük ilgi gösterdiği Edirne, ‘turistlerin alışveriş cenneti’ haline geldi.

<p>Turistlerin alışveriş cenneti haline gelen Edirne'de kurulan Ulus Pazarına akın eden Bulgar ve Yunan turistler, giyim ihtiyaçlarının çoğunu buradan karşıladı.&nbsp;<br></p><p>Çılgınca alışveriş yapan turistler aldıklarını taşımakta güçlük çekti.&nbsp;</p>

Turistlerin alışveriş cenneti haline gelen Edirne'de kurulan Ulus Pazarına akın eden Bulgar ve Yunan turistler, giyim ihtiyaçlarının çoğunu buradan karşıladı. 

Çılgınca alışveriş yapan turistler aldıklarını taşımakta güçlük çekti. 

<p><strong>"Bugün alışveriş izdihamı vardı"&nbsp;</strong></p><p>Edirne esnafından Salim Mızrak, gelen turistlerin her şey aldığını söyledi.&nbsp;</p><p>Bir başka esnaf Selami Şahin, pazarda alışveriş izdihamı yaşandığını söyleyerek, <em>"Akın vardı. Bugün çok güzel alışveriş yaptılar. Otoparklar doldu taştı. Bugün çok ayrı bir gündü buldukları her şeyi aldılar"</em> dedi.&nbsp;</p>

"Bugün alışveriş izdihamı vardı" 

Edirne esnafından Salim Mızrak, gelen turistlerin her şey aldığını söyledi. 

Bir başka esnaf Selami Şahin, pazarda alışveriş izdihamı yaşandığını söyleyerek, "Akın vardı. Bugün çok güzel alışveriş yaptılar. Otoparklar doldu taştı. Bugün çok ayrı bir gündü buldukları her şeyi aldılar" dedi. 

<p><strong>"Edirne'de fiyatlar Bulgaristan'a göre daha ucuz"&nbsp;</strong></p><p>Bulgaristanlı turistler de, Edirne'de fiyatların Bulgaristan'a göre çok daha ucuz olduğunu belirterek, <em>"Bulgaristan çok pahalı. Edirne'ye gelip 3 bin liralık alışveriş yapıyoruz. Her şeyi buradan alıyoruz"</em> dedi.&nbsp;</p>

"Edirne'de fiyatlar Bulgaristan'a göre daha ucuz" 

Bulgaristanlı turistler de, Edirne'de fiyatların Bulgaristan'a göre çok daha ucuz olduğunu belirterek, "Bulgaristan çok pahalı. Edirne'ye gelip 3 bin liralık alışveriş yapıyoruz. Her şeyi buradan alıyoruz" dedi. 

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