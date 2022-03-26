Edirne'de yine alışveriş izdihamı: Bulgar ve Yunanlar adım atacak yer bırakmadı
"Bugün alışveriş izdihamı vardı"
Edirne esnafından Salim Mızrak, gelen turistlerin her şey aldığını söyledi.
Bir başka esnaf Selami Şahin, pazarda alışveriş izdihamı yaşandığını söyleyerek, "Akın vardı. Bugün çok güzel alışveriş yaptılar. Otoparklar doldu taştı. Bugün çok ayrı bir gündü buldukları her şeyi aldılar" dedi.
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