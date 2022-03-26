Edirne'de yine alışveriş izdihamı: Bulgar ve Yunanlar adım atacak yer bırakmadı

"Edirne'de fiyatlar Bulgaristan'a göre daha ucuz"

Bulgaristanlı turistler de, Edirne'de fiyatların Bulgaristan'a göre çok daha ucuz olduğunu belirterek, "Bulgaristan çok pahalı. Edirne'ye gelip 3 bin liralık alışveriş yapıyoruz. Her şeyi buradan alıyoruz" dedi.