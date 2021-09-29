Efsane futbolcu Pele'nin fizik tedavisi devam ediyor

DHA
29 Eylül 2021 Çarşamba, 10:33
<p>Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde operasyon geçirmişti.<br></p>

Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde operasyon geçirmişti.

<p>Instagram hesabından sağlık durumunun iyiye gittiğini "Arkadaşlar iyileşme sürecim çok iyi gidiyor. Bugün aile üyeleri ziyaretime geldi ve her gün gülümsemeye devam ediyorum." ifadeleriyle belirtmişti.<br></p>

Instagram hesabından sağlık durumunun iyiye gittiğini "Arkadaşlar iyileşme sürecim çok iyi gidiyor. Bugün aile üyeleri ziyaretime geldi ve her gün gülümsemeye devam ediyorum." ifadeleriyle belirtmişti.

<p>Gün geçtikçe sağlığı iyiye giden ve moralinin de yüksek olduğu öğrenilen 80 yaşındaki efsane, sağlık görevlileriyle hastane odasında top oynayarak tedavisini sürdürüyor.<br></p>

Gün geçtikçe sağlığı iyiye giden ve moralinin de yüksek olduğu öğrenilen 80 yaşındaki efsane, sağlık görevlileriyle hastane odasında top oynayarak tedavisini sürdürüyor.

<p>Pele'nin sağlık durumundaki son gelişme ise fizyoterapistler eşliğinde her gün özel tedavi yöntemi uygulanması.&nbsp;<br></p>

Pele'nin sağlık durumundaki son gelişme ise fizyoterapistler eşliğinde her gün özel tedavi yöntemi uygulanması. 

<p>Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.</p>

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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