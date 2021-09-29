Mario Balotelli, Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı.

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2021 Çarşamba, 11:45
Mario Balotelli, Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı.
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Adana Demirspor'un futbolcusu Mario Balotelli, kulübün sportif direktörü Gökhan Göktürk'ün düğününde 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Balotelli'ye eşlik etti.

İşte o anlar...


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