Mario Balotelli, Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı.
Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı.
Adana Demirspor'un futbolcusu Mario Balotelli, kulübün sportif direktörü Gökhan Göktürk'ün düğününde 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Balotelli'ye eşlik etti.
İşte o anlar...
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