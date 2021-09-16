Eintracht Frankfurt tribünü Mesut Özil'e yabancı madde attı

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 23:14
<p>UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor.</p>

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor.

<p>Almanya'daki maçta sarı-lacivertliler 11. dakikada öne geçerken, ev sahibi ekip 41. dakikada skoru eşitledi.</p>

Almanya'daki maçta sarı-lacivertliler 11. dakikada öne geçerken, ev sahibi ekip 41. dakikada skoru eşitledi.

<p>49. dakikada Eintracht Frankfurt tribünleri, köşe vuruşunu kullanmak üzere gelen Mesut Özil'e yabancı madde yağdırdı.</p>

49. dakikada Eintracht Frankfurt tribünleri, köşe vuruşunu kullanmak üzere gelen Mesut Özil'e yabancı madde yağdırdı.

<p>Yıldız oyuncu ise bu tepkilere öpücük ile karşılık verip köşe vuruşunu kullandı.</p>

Yıldız oyuncu ise bu tepkilere öpücük ile karşılık verip köşe vuruşunu kullandı.

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