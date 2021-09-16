Eintracht Frankfurt'tan Fenerbahçe taraftarlarına hoş geldin mesajı
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Eintracht Frankfurt, sarı-lacivertli taraftara hoşgeldin mesajı yayımladı.
Eintracht Frankfurt Kulübü, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar için hoş geldin mesajı paylaştı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları, 2021-22 UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmalarının ilki için Deutsche Bank Park'a hoş geldiniz. Fenerbahçe'yi ve bütün taraftarlarını evimizde ağırlamaktan çok memnunuz." ifadeleri kullanıldı.
????— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 16, 2021
Gude @Fenerbahce taraftarları,
2021/22 UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmalarının ilki için Deutsche Bank Park’a hoş geldiniz. Fenerbahçe SK’yı ve bütün taraftarlarını evimizde ağırlamaktan çok memnunuz.
#SGEuropa #SGEFB #UEL pic.twitter.com/f8hYxQgaPi
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