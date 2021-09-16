Eintracht Frankfurt'tan Fenerbahçe taraftarlarına hoş geldin mesajı

16 Eylül 2021 Perşembe, 21:43

Eintracht Frankfurt Kulübü, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar için hoş geldin mesajı paylaştı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları, 2021-22 UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmalarının ilki için Deutsche Bank Park'a hoş geldiniz. Fenerbahçe'yi ve bütün taraftarlarını evimizde ağırlamaktan çok memnunuz." ifadeleri kullanıldı.