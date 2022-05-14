Şahin, Kartal, Doğan ve Serçe'nin fiyatları uçtu!

Döviz kuru ile birlikte araba fiyatları da artmaya devam ediyor. Sıfır otombil almakta zorlanan yurttaşlar ikinci ele yönelirken ikinci araba fiyatları da yükelişini sürdürüyor.

İkinci el otomobil almak isteyen yurattaşlar tarafından kullanılan otomobil ilanlarının bulunduğu online bir sitede 1980 yılında üretilmiş 'Murat 131' model bir aracın fiyatı 195 bin TL.