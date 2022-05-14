Şahin, Kartal, Doğan ve Serçe'nin fiyatları uçtu!
Döviz kuru ile birlikte araba fiyatları da artmaya devam ediyor. Sıfır otombil almakta zorlanan yurttaşlar ikinci ele yönelirken ikinci araba fiyatları da yükelişini sürdürüyor.
İkinci el otomobil almak isteyen yurattaşlar tarafından kullanılan otomobil ilanlarının bulunduğu online bir sitede 1980 yılında üretilmiş 'Murat 131' model bir aracın fiyatı 195 bin TL.
Türk otomotiv sanayisinin üreticilerinden olan TOFAŞ (Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.) marka araçların fiyatlarındaki yükseliş de dikkat çekiyor.
Tofaş grubundan 'Şahin' model olarak bilinen 30 yıllık bir aracın fiyatı ise 145 bin TL.
İkinci el otomobillerin satıldığı bir sitede ilanı olan bu araç 1992 model.
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