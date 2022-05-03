Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın memleketinde: Dikkat çeken görüntüler

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 15:19
<p>İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun; eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Semih ve kızı Beren İmamoğlu ile birlikte çıktığı Karadeniz turu, Rize’nin İyidere İlçesi’nde başladı.&nbsp;</p>

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun; eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Semih ve kızı Beren İmamoğlu ile birlikte çıktığı Karadeniz turu, Rize’nin İyidere İlçesi’nde başladı. 

<p>İmamoğlu, ilçe merkezinde bayramlaştığı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bir yurttaş, İmamoğlu için yaptığı besteyi okudu.</p>

İmamoğlu, ilçe merkezinde bayramlaştığı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bir yurttaş, İmamoğlu için yaptığı besteyi okudu.

<p>İyidere’den Derepazarı’na geçen İmamoğlu ve beraberindeki heyeti, ilçenin bağımsız Belediye Başkanı Selim Metin karşıladı. İmamoğlu, Belediye Meydanı’nda kurulan bayramlaşma masasında halkla bayramlaştı.</p>

İyidere’den Derepazarı’na geçen İmamoğlu ve beraberindeki heyeti, ilçenin bağımsız Belediye Başkanı Selim Metin karşıladı. İmamoğlu, Belediye Meydanı’nda kurulan bayramlaşma masasında halkla bayramlaştı.

<p>Derepazarı’ndan sonra Rize’ye gelen İmamoğlu, “Rize seninle gurur duyuyor” tezahüratlarıyla karşılandı. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte esnafı ziyaret eden İmamoğlu, yol boyunca vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. “İkizdere Dayanışması” üyesi olduğunu belirten bir vatandaş, İmamoğlu’na, “Kepçelerin önünden kurtardık” diyerek saksı içinde bir fidan hediye etti.</p>

Derepazarı’ndan sonra Rize’ye gelen İmamoğlu, “Rize seninle gurur duyuyor” tezahüratlarıyla karşılandı. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte esnafı ziyaret eden İmamoğlu, yol boyunca vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. “İkizdere Dayanışması” üyesi olduğunu belirten bir vatandaş, İmamoğlu’na, “Kepçelerin önünden kurtardık” diyerek saksı içinde bir fidan hediye etti.

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