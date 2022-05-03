Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın memleketinde: Dikkat çeken görüntüler

Derepazarı’ndan sonra Rize’ye gelen İmamoğlu, “Rize seninle gurur duyuyor” tezahüratlarıyla karşılandı. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte esnafı ziyaret eden İmamoğlu, yol boyunca vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. “İkizdere Dayanışması” üyesi olduğunu belirten bir vatandaş, İmamoğlu’na, “Kepçelerin önünden kurtardık” diyerek saksı içinde bir fidan hediye etti.