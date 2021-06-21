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Yaşanan bu durum Güney Afrika medyası tarafından "elmasa hücum" olarak adlandırılmıştı.

Taşların gerçekten elmas olup olmadığının tespit edilmesi için yerbilimcilerden ve hükümet yetkililerinden oluşan heyet görevlendirilmişti.

Eyalet yetkilileri, "elmasa hücumunun", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına yol açabileceğine dair endişelerini dile getirmişlerdi.