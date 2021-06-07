Güney Afrika'da arılar arasında yeni hastalık: Peteklerin rengi ve şekli değişiyor
İnsan faktörü ve çevre kirliliği, doğal dengenin önemli unsurlarından biri olan arıları da vurdu. Son olarak Güney Afrika'da arılar arasında yayılan bir hastalık, arı nüfusunu tehdit etmeye başladı.
Arıların sayısı her geçen gün azalırken, endişe verici son uyarı Güney Afrika'dan geldi.
Küresel ısınma, çevre kirliliği ve insan faktörünün yanı sıra, arılar şimdi de mantar hastalığı sebebiyle ölüyor.
NTV'de yer alan habere göre ülkede arılar arasında yayılan AFB hastalığı endişeye yol açtı.
ABD'den taşınan bir mantar türü sebebiyle 2009'dan beri ülkedeki arıların üçte birinin öldüğü belirtiliyor.
Güney Afrikalı uzmanlar, bu hastalığın kovanlardaki peteklerin şeklini ve rengini değiştirdiğini söylüyor.
Binlerce bitki türü arılar tarafından polenleniyor. Bilim insanları arıların yokluğunda dünyadaki canlı türlerinin büyük bölümünün yok olacağı uyarısında bulunuyor.
EINSTEIN'IN İDDİASI
Nobel ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein, arıların ekosistem için önemini, “Arılar olmasa insanlık ancak 4 yıl yaşayabilir. Arılar döllenmezse; tozlanma olmaz, bitki olmaz, hayvan olmaz, sonunda da insan olmaz” ifadeleriyle anlatmıştı.
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