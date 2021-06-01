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SpaceX CEO'su, Mars'ın uydularından biri olan Deimos'un adını alan açık denizdeki platformun halihazırda inşaat aşamasında olduğunu ve Mars'a gidecek araç için gelecek yıl bir noktada hazır olacağını söyledi.

SpaceX nihayetinde dünya genelinde Starship fırlatma sahaları kurmayı planlıyor ve şimdiden uzay istasyonuna dönüştürme amacıyla, kullanılmayan petrol sondaj kuleleri satın aldı.

Deimos ve Phoibos adlı başka bir sondaj kulesi şu anda SpaceX'in Teksas'taki Boca Chica'da yer alan Starbase tesisi yakınlarındaki Brownsville Limanı'nda dönüştürülüyor.