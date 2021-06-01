SpaceX CEO'su, Mars'ın uydularından biri olan Deimos'un adını alan açık denizdeki platformun halihazırda inşaat aşamasında olduğunu ve Mars'a gidecek araç için gelecek yıl bir noktada hazır olacağını söyledi.
SpaceX nihayetinde dünya genelinde Starship fırlatma sahaları kurmayı planlıyor ve şimdiden uzay istasyonuna dönüştürme amacıyla, kullanılmayan petrol sondaj kuleleri satın aldı.
Deimos ve Phoibos adlı başka bir sondaj kulesi şu anda SpaceX'in Teksas'taki Boca Chica'da yer alan Starbase tesisi yakınlarındaki Brownsville Limanı'nda dönüştürülüyor.
Her bir sondaj kulesi yaklaşık 3,5 milyon dolara (yaklaşık 28 milyon TL) mal oldu. Musk, şubatta attığı bir tweet'te "Umarım onları inşa ederken iflas etmeyiz" demişti.
Geçen ay SpaceX yüksek irtifada yaptığı bir deneme uçuşunun ardından bir Starship gemisinin ilk başarılı inişini tamamlamıştı. Temmuzdan önce de sıradaki SN16 prototipi için bir yörünge denemesi yapılması planlanıyor.
Yeni nesil roketin denemesi de Musk'ın geçen yıl dikkatini Starship'in gelişimi üzerinde yoğunlaştırmak için taşındığı Teksas'ta gerçekleştiriliyor.
SpaceX halihazırda NASA'yla 3 milyar dolarlık (yaklaşık 25 milyar TL) bir anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği ABD uzay ajansı 2024 yılı itibarıyla bir Starship roketiyle insanları Ay'a geri götürmesi için özel uzay şirketiyle beraber çalışacak.
Musk nihayetinde Mars'ta kalıcı bir insan kolonisi kurmak için yüzlerce Starship inşa etmeyi umuyor. Teknoloji milyarderine göre Kızıl Gezegen'e yapılacak ilk mürettebatlı uçuşlar 2024 gibi erken bir tarihte gerçekleşebilir.
Starship SN16'nın bu ayki yörünge denemesi, SpaceX'in 70 metre uzunluğundaki Super Heavy roket iticisinin ilk kez kullanılmasına da şahitlik edecek. Roket itici 50 metre uzunluğundaki uzay aracının yörüngeye çıkarılmasına yardım edecek.
İtici aşama, 90 dakikalık uçuş yapacak Starship'ten yaklaşık 170 saniye içinde ayrılacak. Uçuşta mürettebatsız bir uzay aracı Boca Chica'daki tesisten Hawaii'ye gidecek.
Starship'in Super Heavy roket iticisiyle birleşimi, şu ana dek geliştirilmiş en güçlü fırlatma aracı olacak ve NASA'nın 1960 ve 1970'lerde insanları Ay'a götürmek için kullandığı Satürn V roket sisteminin tacını elinden alacak.
SpaceX'e göre ana Starship gemisinin her biri 100 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip olan gelecek versiyonları "özel kabinler, geniş ortak alanlar, merkezi depo, güneş fırtınası barınakları ve bir manzara odası" içerecek. Daha önce Musk, kendi ömründe bir Starship'le Mars'a seyahat arzusunu açıklamıştı.
Kaynak: Independent Türkçe
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