<p>ABD’nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren bir müzayede evi tarafından Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç, açık arttırmada geçen hafta sonu 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) satıldı.&nbsp;</p>
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren bir müzayede evi tarafından Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç, açık arttırmada geçen hafta sonu 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) satıldı. 

<p>Müzayede de ayrıca Elvis Presley’in sahnede giydiği tulum ve pelerin 1 milyon doların üzerinde fiyata alıcı buldu.<br></p>
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Müzayede de ayrıca Elvis Presley’in sahnede giydiği tulum ve pelerin 1 milyon doların üzerinde fiyata alıcı buldu.

<p>Kaliforniya eyaletinde ünlülerin hatıraları veya kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS basın açıklamasında, Elvis Presley’in bir kavanoz dolusu saçının 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) 4 Eylül cumartesi günü satıldığını belirtti. Müzayede de ayrıca Presley’in 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu ifade edildi.<br></p>
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Kaliforniya eyaletinde ünlülerin hatıraları veya kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS basın açıklamasında, Elvis Presley’in bir kavanoz dolusu saçının 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) 4 Eylül cumartesi günü satıldığını belirtti. Müzayede de ayrıca Presley’in 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu ifade edildi.

<p>Elvis Presley’in bir kavanoz saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve ‘en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı’ olduğu belirtildi.&nbsp;&nbsp;<br></p>
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Elvis Presley’in bir kavanoz saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve ‘en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı’ olduğu belirtildi.  

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