En ucuz otomobillerin 10 günlük fiyat değişimi dudak uçuklatıyor

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2021 Cumartesi, 17:40
<p>Merkez Bankası'nın faiz indirimi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişimiyle birlikte TL, döviz karşında değer kaybetmeye devam ediyor. Kriz derinleşirken otomobillerde de fiyat artışı gerçekleşti.<br></p>

Merkez Bankası'nın faiz indirimi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişimiyle birlikte TL, döviz karşında değer kaybetmeye devam ediyor. Kriz derinleşirken otomobillerde de fiyat artışı gerçekleşti.

<p>Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararları ve Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte dolar/TL kurunda açık büyüyor.&nbsp;<br></p>

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararları ve Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte dolar/TL kurunda açık büyüyor. 

<p>Ekonomik kriz otomobil fiyatlarını da vurdu. Otomotiv yazarı sosyal medya hesabından Türkiye'de üretilen en ucuz otomobillerin 10 günlük fiyat değişimini açıkladı.&nbsp;<br></p>

Ekonomik kriz otomobil fiyatlarını da vurdu. Otomotiv yazarı sosyal medya hesabından Türkiye'de üretilen en ucuz otomobillerin 10 günlük fiyat değişimini açıkladı. 

<p>10 gün önce 193 bin 900 lira olan Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy fiyatı 10 gün sonra 223 bin 900 lira oldu.</p><p>10 gün önce 210 bin 900 lira olan Hyundai i20 1.4 MPI 6 MT Jump fiyatı 10 gün sonra 263 bin 400 lira oldu.</p><p>10 gün önce 193 bin 700 lira olan Hyundai i10 1.0 MPI Jump fiyatı 10 gün sonra 240 bin 700 lira oldu.</p>

10 gün önce 193 bin 900 lira olan Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy fiyatı 10 gün sonra 223 bin 900 lira oldu.

10 gün önce 210 bin 900 lira olan Hyundai i20 1.4 MPI 6 MT Jump fiyatı 10 gün sonra 263 bin 400 lira oldu.

10 gün önce 193 bin 700 lira olan Hyundai i10 1.0 MPI Jump fiyatı 10 gün sonra 240 bin 700 lira oldu.

<p>10 gün önce 214 bin 900 lira olanRenault Clio Joy 1.0 Sce fiyatı 10 gün sonra 247 bin lira oldu.</p><p>10 gün önce 231 bin 200 lira olan Toyota Corolla 1.5 Vision fiyatı 10 gün sonra 254 bin 300 lira oldu.</p>

10 gün önce 214 bin 900 lira olanRenault Clio Joy 1.0 Sce fiyatı 10 gün sonra 247 bin lira oldu.

10 gün önce 231 bin 200 lira olan Toyota Corolla 1.5 Vision fiyatı 10 gün sonra 254 bin 300 lira oldu.


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