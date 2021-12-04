En ucuz otomobillerin 10 günlük fiyat değişimi dudak uçuklatıyor

10 gün önce 193 bin 900 lira olan Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy fiyatı 10 gün sonra 223 bin 900 lira oldu.

10 gün önce 210 bin 900 lira olan Hyundai i20 1.4 MPI 6 MT Jump fiyatı 10 gün sonra 263 bin 400 lira oldu.

10 gün önce 193 bin 700 lira olan Hyundai i10 1.0 MPI Jump fiyatı 10 gün sonra 240 bin 700 lira oldu.