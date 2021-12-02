Otomobil pazarında satışlar düştü

02 Aralık 2021 Perşembe, 09:52

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2021 yılı Ocak-Kasım dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Kasım ayında yüzde 24,9 daralırken satışlar 10 yıllık ortalamaların altında kaldı.

2021 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,2 artarak 17 bin 234 oldu.

Otomobil pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlarına göre yüzde 29,9 azalırken hafif ticari araç pazarı aynı ortalamalara göre yüzde 7,4 azaldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN GÖVDE TİPİ SEDAN

Ocak-Kasım döneminde pazarın yüzde 86,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken gövde tipine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi Sedan oldu.

BENZİNLİ OTOMOBİLLER ZİRVEDE

Ocak-Kasım döneminde benzinli otomobillerin satışlardaki payı yüzde 66,1 olurken dizel otomobillerin payı yüzde 20,1 oldu. Hibrit otomobillerin satışlardaki payı yüzde 8,7 olurken elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,5 oldu.