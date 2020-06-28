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2020 yılı itibariyle artık amiral gemisi akıllı telefonlar çok pahalı ve herkes için ulaşılabilir değil. Bu nedenle daha ucuz telefonlar tüketici tarafından daha tercih edilebilir hale geliyor. Satın alabileceğiniz en ucuz Android telefonların tümünü sizler için araştırdık ve sıraladık.

