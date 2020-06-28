Günümüzde akıllı telefonlar sıradan birer eşya olmanın ötesine geçtiler. Sorularınızı cevaplamak, biriyle hızlı bir şekilde iletişim kurmak, bir anı yakalamak ve çok daha fazlası için her zaman elimizin gittiği, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek en ucuz, giriş seviyesi Android telefonları sizler için listeledik.
Tabii eğer akıllı telefonunuzda, DSLR fotoğraf makineleri ile yarışacak düzeyde kaliteli bir kameraya ihtiyacınız varsa bu listemiz pek size göre değil. En iyi telefonlar için sizi buraya alalım. Ancak Android telefonunuzdan tek beklentiniz zamanın gerisinde kalmadan gündelik işlemlerinizi rahatlıkla yapmaksa bu yazımız tam size göre.
Xiaomi Redmi 8A:
Ekran: 6,2 inç IPS LCD HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 439
RAM: 2GB
Depolama: 32 GB, 64 GB
Arka Kamera: 12 MP, f/1,8, 1080p 30 FPS - 720p 60 FPS, portre modu
Ön Kamera: 8 MP, f/2,0, 1080p video, portre modu
Batarya: 5.000 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, Radyo
İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
Renkler: Açık Mavi, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Siyah
Boyutlar: 158,4 x 75,41 x 9,4 mm
Ağırlık: 188 gr
Başlangıç fiyatı: 1750 TL
Samsung Galaxy A10:
Ekran: 6,2 inç PLS ekran, 720x1520 (HD+) Piksel
İşlemci: Samsung Exynos 7 Octa 7884
RAM: 2 GB
Depolama: 32 GB
Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 Full HD 30 FPS
Ön Kamera: 5 MP, f/2,0 Full HD 30 FPS
Batarya: 3.400 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 4, Radyo
İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
Renkler: Kırmızı, Mavi, Siyah
Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,94 mm
Ağırlık: 168 gram
Başlangıç fiyatı: 1.600 TL
Samsung Galaxy A01:
Ekran: 5,7 inç PLC 720x1520 (HD+) Piksel
İşlemci: Snapdragon 439
RAM: 2 GB
Depolama: 16 GB
Arka Kamera: 13 MP, f/1,9 Full HD 30 FPS + 2 MP derinlik kamerası
Ön Kamera: 5 MP, f/2,2
Batarya: 3.000 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6
İşletim Sistemi: Android 10.0
Renkler: Kırmızı, Mavi, Siyah
Boyutlar: 146,2 x 70,9 x 8,3 mm
Ağırlık: 149 gram
Başlangıç fiyatı: 1.450 TL
Samsung Galaxy M11:
Ekran: 6,4 inç PLC 720x1560 (HD+) Piksel
İşlemci: Snapdragon 439
RAM: 3 GB
Depolama: 32 GB
Arka Kamera: 13 MP, f/1,8 + 5 MP f/2,2 + 2 MP f/2,4
Ön Kamera: 8 MP, f/2,0
Batarya: 5.000 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6
İşletim Sistemi: Android 10.0
Renkler: Mor, Turkuaz, Siyah
Boyutlar: 161,4 x 76,3 x 9,0 mm
Ağırlık: 197 gram
Başlangıç fiyatı: 1.870 TL
Vestel Venus V7:
Ekran: 6,21 inç IPS LCD 720x1520 (HD+) Piksel
İşlemci: MediaTek MT6762 (Helio P22)
RAM: 3 GB
Depolama: 64 GB
Arka Kamera: 13 MP + 2 MP derinlik kamerası
Ön Kamera: 8 MP
Batarya: 4.050 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
Renkler: Mavi, Siyah
Boyutlar: 155,4 x 71,8 x 8,11 mm
Ağırlık: 163 gram
Başlangıç fiyatı: 1.500 TL
Casper Via A4:
Ekran: 6,3 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) Piksel
İşlemci: MediaTek MT6763 (Helio P23)
RAM: 6 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 16 MP f/2,0 + 5 MP f/2,4
Ön Kamera: 13 MP f/2,0
Batarya: 3.950 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 4
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
Renkler: Mavi, Beyaz
Boyutlar: 160,6 x 75,8 x 8,3 mm
Ağırlık: 155 gram
Başlangıç fiyatı: 2.000 TL
Meizu M10:
Ekran: 6,5 inç IPS LCD 720x1600 (HD+) Piksel
İşlemci: MediaTek MT6757CD (Helio P25)
RAM: 3 GB
Depolama: 32 GB
Arka Kamera: 13 MP f/2,0 + 2 MP f/2,2 + 2 MP f/2,2
Ön Kamera: 8 MP f/2,0
Batarya: 4.000 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie
Renkler: Mavi, Kırmızı, Siyah
Boyutlar: 164,87 x 76,63 x 8,45 mm
Ağırlık: 184 gram
Başlangıç fiyatı: 1.525 TL
Oppo A5s:
Ekran: 6,2 inç 720 x 1520 piksel IPS LCD Ekran
İşlemci: Mediatek MT6765 Helio P35
RAM: 2 GB
Depolama: 32 GB
Arka Kamera: 13 MP, f/2,2, 2 MP f/2,4 derinlik kamerası
Ön Kamera: 8 MP, f/2,0
Batarya: 4.230 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6
İşletim Sistemi: Android 8.1
Renkler: Kırmızı, Siyah, Altın, Yeşil
Boyutlar: 155.9 x 75.4 x 8.2 mm
Ağırlık: 170 gram
Başlangıç fiyatı: 1.890 TL
Huawei P Smart 2019:
Ekran: 6,21 inç IPS LCD FHD+ ekran
İşlemci: Huawei Kirin 710
RAM: 3 GB
Depolama: 64 GB
Arka Kamera: 13 MP, f/1,8, 1080p 60 FPS + 2 MP, portre modu
Ön Kamera: 8 MP, f/2,0, 1080p 30 FPS, portre modu
Batarya: 3.400 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5
İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
Renkler: Mavi, Siyah
Boyutlar: 155,2 x 73,4 x 7,95 mm
Ağırlık: 160 gr
Başlangıç fiyatı: 1.995 TL
Huawei Y6S:
Ekran: 6,09 inç IPS LCD 720x1560 (HD+) Piksel
İşlemci: MediaTek MT6765 (Helio P35)
RAM: 3 GB
Depolama: 32 GB
Arka Kamera: 13 MP
Ön Kamera: 8 MP
Batarya: 3.020 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4
İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
Renkler: Mavi, Siyah
Boyutlar: 156,28 x 73,5 x 8 mm
Ağırlık: 150 gr
Başlangıç fiyatı: 1.850 TL
Honor 20 Lite:
Ekran: 6,2 inç IPS LCD 1080 x 2340 FHD+ ekran,
İşlemci: Huawei Kirin 710F
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 24 MP f/1,8, 1080p 60 FPS + 8 MP f/2,4 geniş açı + 2 MP f/2,4
Ön Kamera: 32 MP f/2,0, 1080p 30 FPS, portre modu
Batarya: 3.400 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4,
İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
Renkler: Mavi, Siyah
Boyutlar: 154,8 x 73,64 x 7,95 mm
Ağırlık: 164 gr
Başlangıç fiyatı: 2.350 TL
LG Q60:
Ekran: 6,26 inç IPS LCD 720 x 1520 HD+ ekran,
İşlemci: MediaTek Helio P22
RAM: 3 GB
Depolama: 64 GB
Arka Kamera: 16 MP f/2,0, 1080p 30 FPS + 5 MP f/2,2 ekstra geniş açı + 2MP derinlik kamerası
Ön Kamera: 13 MP f/2,4, 1080p 30 FPS
Batarya: 3.500 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
Renkler: Mavi, Siyah
Boyutlar: 161,1 x 77 x 8,7 mm
Ağırlık: 172 gr
Başlangıç fiyatı: 1.785 TL
Nokia 2.2:
Ekran: 5,71 inç IPS LCD 720 x 1520 HD+ ekran,
İşlemci: MediaTek Helio P22
RAM: 2 GB
Depolama: 16 GB
Arka Kamera: 13 MP f/2,2, 1080p 30 FPS
Ön Kamera: 5 MP
Batarya: 3.000 mAh
Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4
İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
Renkler: Gri, Siyah
Boyutlar: 145,96 x 70,56 x 9,3 mm
Ağırlık: 153 gr
Başlangıç fiyatı: 1.200 TL
Kaliteli bir telefon almak için kredi çekmenize gerek yok:
Seneler önce ucuz dediğimiz akıllı telefonlar gereğinden fazla yavaş ve kalitesizdi. Günümüzde artık durum böyle değil. Listemizden de anlayabileceğiniz üzere çok uygun fiyatlara sizler de kaliteli bir Android telefon sahibi olabilirsiniz.
Günümüzde akıllı telefon üreticileri kaliteli telefonları düşük fiyata sunabilmek için ciddi bir rekabet içine girdiler. Bu durum da tabii ki tüketiciye yaradı. Aynı markaların farklı modellerini araştırırsanız sizler de çoğu modelin aynı özelliklere sahip olduğunu görebilirsiniz. Genelde yalnızca ekran çözünürlükleri ve tasarımları farklıdır.
Kaynak: Webtekno
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