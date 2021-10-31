Endişelendiren görüntü: Her geçen gün sayısı artıyor

'NE YAZIK Kİ HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMIYOR'

Çatlakların jeotermal santral faaliyetlerinden kaynaklandığını ileri süren ve tarımda vahşi sulamanın da bunda etkisi olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Dün Alangüllü Mahallesi'nden 2 ihbar geldi. Gittiğimizde devasa çatlaklar olduğunu gördük. Bunlar zaten bizim beklediğimiz bir şeydi. Germencik'in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Her yerden derneğimize ihbarlar geliyor. Ancak ne yazık ki, konuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor. 10 gündür ilçede oluşan çatlaklarla uğraşıyoruz. Sonuçları, bundan sonra da kaçınılmaz olacak. Çünkü Germencik'te 16 jeotermal enerji santrali ve 150'ye yakın sondaj kuyusu, yer altı sularını boşaltıyor. Daha büyük obrukların oluşacağını tahmin ediyorduk" dedi.