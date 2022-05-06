Erciyes'te mayıs karı: Kayak merkezi bembeyaz oldu

DHA
06 Mayıs 2022 Cuma, 13:58
<p>Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, mayıs ayında yağan karla kısa sürede beyaza büründü. </p>

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, mayıs ayında yağan karla kısa sürede beyaza büründü. 

<p>Kayseri ve çevresini etkisi altına alan yağışlı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezinde hava sıcaklığı gündüz 9, gece ise 5 dereceye kadar düştü. </p>

Kayseri ve çevresini etkisi altına alan yağışlı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezinde hava sıcaklığı gündüz 9, gece ise 5 dereceye kadar düştü. 

<p>Hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı. Kayak sezonunun kapandığı Erciyes, beyaza büründü. </p>

Hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı. Kayak sezonunun kapandığı Erciyes, beyaza büründü. 

<p>Kayak pistleri ise karla kaplandı. Erciyes Dağı'nda da kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.</p>

Kayak pistleri ise karla kaplandı. Erciyes Dağı'nda da kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.

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Kar kar yağışı

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