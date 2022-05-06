Asiye Atalay'ı katleden Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi

06 Mayıs 2022 Cuma, 13:39

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay, Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında başından silahla vurularak katledildi.

Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili aranan 25 yaşındaki Karakoyun, önceki gün Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandı. Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca da ele geçirildi. Karakoyun, sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliğine çıkarılan Karakoyun'un sorgusuna başlandı.

SKANDAL SAVUNMA

Öte yandan Karakoyun'un kendisini yakalayan polislere olayı kıskançlık bahanesi yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Karakoyun'un ifadesinde "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım" bahanelerini kullandığı bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son olarak, emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit Karakoyun'un Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildiği açıklandı.

CEZAEVİNDEN 6 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Daha önce 14 kez suç kaydı bulunan Ümit Karakoyun'un "Uyuşturucu ticareti yapmak", "Yaralama" gibi suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Organize şekilde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yaklaşık 1,5 ay cezaevinde kalan saldırganın yaklaşık 6 ay önce tahliye olduğu ancak yargılamasının sürdüğü belirlendi.

Ümit Karakoyun'un bir süre amcasının yanında tekstil atölyesinde çalıştığı ancak uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle amcası tarafından işten kovulduğu öğrenildi.

AİLE DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Cinayet büro amirliğinde zaman zaman çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Ümit Karakoyun'un Atalay'ı 7 yıldır tanıdığını söylediği öğrenildi. Cezaevine girmeden önce aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia eden Karakoyun'un 2020 yılında genç kızın evinin önünde bağırıp olay çıkardığı için Atalay ailesi tarafından polise tehdit edildikleri iddiasıyla şikayet edildiği belirlendi. Polis soruşturması sonucu

Ümit Karakoyun'un cezaevine girdikten sonra Asiye Nur Atalay'la ilişkisinin koptuğu hatta son zamanlarda genç kızın, Ümit Karakoyun'un telefonunu engellediği tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA SON CANLI YAYININI İZLEMİŞ

Cinayet büro amirliği ekipleri şüphelinin olay günü Atalay'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayının ardından takibe aldığını belirdi. Canlı yayını izledikten sonra sokağa çıkan saldırganın bir süre sonra Atalay'ı evine giderken görerek yanına yaklaştığı belirlendi.

YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kendisini sorgulayan polislere amacının konuşmak olduğunu söyleyen Ümit Karakoyun'un bir anda çevresinde polis olduğundan şüphelenerek belindeki silahı çıkarıp genç kızın çantasını koymaya çalıştığını iddia etti. Saldırgan, Atalay'ı silahı istememesi yüzünden aralarında yaşanan kargaşa sırasında silahın patladığını ve Atalay'ın vurulduğunu iddia etti.

GÖRÜNTÜLER YALAN SÖYLEDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Ancak polis olayla ilgili elde ettiği görüntülerde Karakoyun'un Atalay'ı, bir otomobilin çevresinde kovaladığını bu sırada göğsünden vurduğunu belirledi. Yere düşen Atalay'ın kısa süre sonra yerden kalkmaya çalışmaya başlaması üzerine, geri dönerek Asiye Nur Atalay'ı bu kez başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.