Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı

Ziyaretin ardından açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basketbol maçı oynayan gençleri görünce yanlarına gitti.

Bir süre gençlerle basketbol oynayan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.