Erdoğan ilk 3'e bile giremedi: İşte en çok beğenilen siyasiler

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 17:21
Erdoğan ilk 3'e bile giremedi: İşte en çok beğenilen siyasiler

MetroPOLL Araştırma’dan Prof. Özer Sencar, yapılan son araştırmayı paylaştı. 

Erdoğan ilk 3'e bile giremedi: İşte en çok beğenilen siyasiler

2021 yılı sonunda halkın siyasilere yönelik beğeni oranlarına göre en yüksek beğeni oranına yüzde 60 ile Mansur Yavaş ulaştı. 

Erdoğan ilk 3'e bile giremedi: İşte en çok beğenilen siyasiler

Çalışmaya göre İmamoğlu, yüzde 50.7'lik bir oranla ikinci sırada yer aldı. 

Erdoğan ilk 3'e bile giremedi: İşte en çok beğenilen siyasiler

İmamoğlu'nu yüzde 38.5 ile İYİ Parti lideri Meral Akşener takip etti. 

Erdoğan ilk 3'e bile giremedi: İşte en çok beğenilen siyasiler

Anket çalışmasında ilk 3 sırada yer almayan isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Erdoğan'ın beğeni oranı yüzde 37.9'da kaldı. 

Erdoğan ilk 3'e bile giremedi: İşte en çok beğenilen siyasiler



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler