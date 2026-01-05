CANLI YAYIN: Galatasaray 0-0 Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Süper Kupa Yarı Finali

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşıyor.
Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturuyor.
Bu karşılaşmayı kazanan takım Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Barış, Yunus, Icardi.
Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.
Canlı | Galatasaray 0-0 Trabzonspor
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.