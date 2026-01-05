Cumhuriyet Gazetesi Logo
CANLI YAYIN: Galatasaray 0-0 Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Süper Kupa Yarı Finali

CANLI YAYIN: Galatasaray 0-0 Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Süper Kupa Yarı Finali

5.01.2026 19:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
CANLI YAYIN: Galatasaray 0-0 Trabzonspor | CANLI ANLATIM: Süper Kupa Yarı Finali

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Dev mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturuyor.

Bu karşılaşmayı kazanan takım Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Barış, Yunus, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Canlı | Galatasaray 0-0 Trabzonspor

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #Süper Kupa

İlgili Haberler

Fatih Tekke'den Süper Kupa tepkisi: 'Cezalandırıldık gibi gözüküyor'
Fatih Tekke'den Süper Kupa tepkisi: 'Cezalandırıldık gibi gözüküyor' Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa yarı final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.
Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupaya uzandı
Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupaya uzandı Olympiakos, Yunanistan Süper Kupası'nda 90 dakikası 0-0 biten maçın uzatmalarında OFI'yi 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'ten iki kupa mesajı!
Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'ten iki kupa mesajı! Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN'i 101-87 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic ile Melih Mahmutoğlu maçın ardından görüşlerini aktardı.