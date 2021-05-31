1
Hayatlarını birleştirmek isteyen yurttaşlar, düğün planı yapmak için 1 Haziran sonrası için alınacak kararları bekliyordu.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.00 sularında toplanmıştı. Toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın, 1 Haziran sonrası hayata geçmesi planlanan kademeli normalleşme adımlarını açıkladı.
Video Haberler
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında