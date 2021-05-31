<p>Hayatlarını birleştirmek isteyen yurttaşlar, düğün planı yapmak için 1 Haziran sonrası için alınacak kararları bekliyordu.</p><p>Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.00 sularında toplanmıştı. Toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın, 1 Haziran sonrası hayata geçmesi planlanan kademeli normalleşme adımlarını açıkladı.</p>
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Hayatlarını birleştirmek isteyen yurttaşlar, düğün planı yapmak için 1 Haziran sonrası için alınacak kararları bekliyordu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.00 sularında toplanmıştı. Toplantı yaklaşık 3 saat 45 dakika sürdü. Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın, 1 Haziran sonrası hayata geçmesi planlanan kademeli normalleşme adımlarını açıkladı.

<p>Erdoğan, 1 Haziran sonrası kararları açıklarken, nikah ve düğünlere ilişkin de açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>
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Erdoğan, 1 Haziran sonrası kararları açıklarken, nikah ve düğünlere ilişkin de açıklamalarda bulundu. 

<p>1 Haziran sonrası alınan kararlara göre açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.</p>
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1 Haziran sonrası alınan kararlara göre açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

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