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Koronavirüs can almaya devam ediyor...

İçişleri Bakanlığı'nın dün hafta sonu için (6-7 Haziran) ilan ettiği sokağa çıkma yasağını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edildi.

Erdoğan'ın attığı tweetle duyurduğu İptale birçok tepki geldi. İşte onlardan bazıları...