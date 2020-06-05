<p>Koronavirüs can almaya devam ediyor...</p><p>İçişleri Bakanlığı'nın dün hafta sonu için (6-7 Haziran) ilan ettiği sokağa çıkma yasağını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edildi.</p><p>Erdoğan'ın attığı tweetle duyurduğu İptale birçok tepki geldi. İşte onlardan bazıları...</p>
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Koronavirüs can almaya devam ediyor...

İçişleri Bakanlığı'nın dün hafta sonu için (6-7 Haziran) ilan ettiği sokağa çıkma yasağını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edildi.

Erdoğan'ın attığı tweetle duyurduğu İptale birçok tepki geldi. İşte onlardan bazıları...

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