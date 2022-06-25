Erkan Petekkaya'dan 'kalp krizi geçirdi' iddiasına tepki

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:12
<p>Erkan Petekkaya'nın, yeni projesi 'Son Gün' dizisinin çekimleri esnasında kalp krizi geçirdiği iddia edildi.</p>

Erkan Petekkaya'nın, yeni projesi 'Son Gün' dizisinin çekimleri esnasında kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

<p>Erkan Petekkaya; Uğur Yücel, Necip Memili, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Yasemin Allen ve Serhat Kılıç'ın da yer aldığı "Son Gün" dizisinin çekimleri için kamera karşısına geçti.</p>

Erkan Petekkaya; Uğur Yücel, Necip Memili, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Yasemin Allen ve Serhat Kılıç'ın da yer aldığı "Son Gün" dizisinin çekimleri için kamera karşısına geçti.

<p>Çekim esnasında Petekkaya'nın kalp krizi geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.</p>

Çekim esnasında Petekkaya'nın kalp krizi geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

<p>Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile iddiaları yalanlayan Petekkaya, dizi çekiminden paylaştığı videoda,<strong> "Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanlı canlı setteyim. Kalp krizi falan geçirmedim, yalan haber. Gördüğünüz gibi çalışıyorum. Sevgiler, saygılar"</strong> dedi.</p>

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile iddiaları yalanlayan Petekkaya, dizi çekiminden paylaştığı videoda, "Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanlı canlı setteyim. Kalp krizi falan geçirmedim, yalan haber. Gördüğünüz gibi çalışıyorum. Sevgiler, saygılar" dedi.

<p>Petekkaya, geçen sene aralık ayında böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve operasyon geçirmişti.</p>

Petekkaya, geçen sene aralık ayında böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve operasyon geçirmişti.

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