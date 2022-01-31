Okan Bayülgen: 'Erkan Petekkaya bence akıl hastası'
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü'nün yeni bölüm konuğu Sinan Akçıl oldu. Akçıl, canlı yayında oyuncu Erkan Petekkaya ile yaşadığı anılardan bahsetti. Bayülgen'in ise Petekkaya için "Akıl hastası" yorumunda bulunarak "Müthiş, böyle bir enerji... Neresinde aküsü varsa bunu bulmak lazım. Ya düğmesini kapatacaksın bu adamın belli bir saatte, müthiş çalışıyor" diye konuştu.
Haber Global’de yayınlanan, sunuculuğunu Okan Bayülgen’in
üstlendiği ‘Uykusuzlar Kulübü’ programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı ve
söz yazarı Sinan Akçıl oldu.
Akçıl, program sırasında oyuncu Erkan Petekkaya ile yaşadığı
anılardan bahsetti. Ünlü şarkıcı, Petekkaya'nın gece yarılarında dahi kendisini
aradığını anlattı.
"SABAHA KARŞI ARADI"
Akçıl, "Erkan Petekkaya sabaha karşı beni aradı bir
gün. Dedi ki 'Ben karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım, buna söz yazar
mısın?' Attı bana. Eyvah dedim şimdi, külfet hani. Çünkü birisi böyle bir şey
attığı zaman bana külfet geliyor yani, kırmamak da istediğim bir adam
çünkü" şeklinde konuşarak Petekkaya'nın gece geç saatlerde kendisini
aradığından söz etti.
Akçıl, ayrıca saat kaç olursa olsun Petekkaya'nın telefonunu
cevapladığını anlattı.
"ERKAN PETEKKAYA AKIL HASTASI"
Okan Bayülgen ise söze girerek "Erkan Petekkaya bence
akıl hastası. Bunu bir heyetin söyleyip bu adama teşhisi koyması lazım. Ağabey müthiş,
böyle bir enerji... Neresinde aküsü varsa bunu bulmak lazım. Ya düğmesini
kapatacaksın bu adamın belli bir saatte, müthiş çalışıyor" şeklinde
konuştu.
IŞIKLARI KAPATIP EVDE YOK ROLÜ YAPMIŞ
Şarkıcı Sinan Akçıl, Petekkaya ile bir ara komşu olduğundan
da söz etti. Petekkaya'nın evinin bahçesine gelip "Sinan Sinan" diye
bağırdığını anlatan şarkıcı, oyuncuya görünmemek için ışıkları kapatıp evde
yokmuş rolü yaptığından bahsetti. Akçıl sebep olarak ise "Çünkü onunla bir
konuşursak 2 gün sürecek" dedi.
"ONUN KOMŞUSU OLMAK NE FENA BİR ŞEYDİR"
Okan Bayülgen'in, sanatçının anlattıklarına karşılık
"Allah saklasın, onun komşusu olmak ne fena bir şeydir" yorumunda
bulunması dikkat çekti.
SAHNEDE İNTİHAR ETTİ
Bayülgen ayrıca kendi rol aldığı tiyatro oyununda daha önce
Petekkaya'nın konuk olduğu bir anıdan bahsetti ve Petekkaya'nın kendisine
verilmiş olan rolde yazılmadığı halde sahnede intihar ettiğini anlattı.
Bayülgen, "Oradan masadan bıçak aldı, gırtlağını kesti, kıvrandı"
diyerek Petekkaya'nın rolde yer almayan sahneleri kendisinin eklediğinden söz
etti.
Ünlü komedyen, Petekkaya için "Bunda çocuk gibi ben daha fazla bir şey katayım güdüsü var" dedi.
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