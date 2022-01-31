Okan Bayülgen: 'Erkan Petekkaya bence akıl hastası'

31 Ocak 2022 Pazartesi, 09:34

Haber Global’de yayınlanan, sunuculuğunu Okan Bayülgen’in üstlendiği ‘Uykusuzlar Kulübü’ programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl oldu.

Akçıl, program sırasında oyuncu Erkan Petekkaya ile yaşadığı anılardan bahsetti. Ünlü şarkıcı, Petekkaya'nın gece yarılarında dahi kendisini aradığını anlattı.

"SABAHA KARŞI ARADI"

Akçıl, "Erkan Petekkaya sabaha karşı beni aradı bir gün. Dedi ki 'Ben karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım, buna söz yazar mısın?' Attı bana. Eyvah dedim şimdi, külfet hani. Çünkü birisi böyle bir şey attığı zaman bana külfet geliyor yani, kırmamak da istediğim bir adam çünkü" şeklinde konuşarak Petekkaya'nın gece geç saatlerde kendisini aradığından söz etti.

Akçıl, ayrıca saat kaç olursa olsun Petekkaya'nın telefonunu cevapladığını anlattı.

"ERKAN PETEKKAYA AKIL HASTASI"

Okan Bayülgen ise söze girerek "Erkan Petekkaya bence akıl hastası. Bunu bir heyetin söyleyip bu adama teşhisi koyması lazım. Ağabey müthiş, böyle bir enerji... Neresinde aküsü varsa bunu bulmak lazım. Ya düğmesini kapatacaksın bu adamın belli bir saatte, müthiş çalışıyor" şeklinde konuştu.

IŞIKLARI KAPATIP EVDE YOK ROLÜ YAPMIŞ

Şarkıcı Sinan Akçıl, Petekkaya ile bir ara komşu olduğundan da söz etti. Petekkaya'nın evinin bahçesine gelip "Sinan Sinan" diye bağırdığını anlatan şarkıcı, oyuncuya görünmemek için ışıkları kapatıp evde yokmuş rolü yaptığından bahsetti. Akçıl sebep olarak ise "Çünkü onunla bir konuşursak 2 gün sürecek" dedi.

"ONUN KOMŞUSU OLMAK NE FENA BİR ŞEYDİR"

Okan Bayülgen'in, sanatçının anlattıklarına karşılık "Allah saklasın, onun komşusu olmak ne fena bir şeydir" yorumunda bulunması dikkat çekti.

SAHNEDE İNTİHAR ETTİ

Bayülgen ayrıca kendi rol aldığı tiyatro oyununda daha önce Petekkaya'nın konuk olduğu bir anıdan bahsetti ve Petekkaya'nın kendisine verilmiş olan rolde yazılmadığı halde sahnede intihar ettiğini anlattı. Bayülgen, "Oradan masadan bıçak aldı, gırtlağını kesti, kıvrandı" diyerek Petekkaya'nın rolde yer almayan sahneleri kendisinin eklediğinden söz etti.

Ünlü komedyen, Petekkaya için "Bunda çocuk gibi ben daha fazla bir şey katayım güdüsü var" dedi.