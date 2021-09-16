Eşiyle tartıştı, sokağa çıkıp havaya 7 el ateş açtı

Hüseyin Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecilerin, ‘Silahı internetten mi aldın?” sorusuna, “Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam. Gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş” cevabını verdi, ardından da polis ekiplerine ‘hadi gidelim’ deyip ekip otosuna yöneldi.