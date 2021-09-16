Eşiyle tartıştı, sokağa çıkıp havaya 7 el ateş açtı
Antalya’da eşiyle tartıştıktan sonra sokağa çıkıp uzun namlulu silahla havaya 7 el ateş açan şahıs, polisi görünce teslim oldu. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç, gazetecilerin silahı nereden aldın sorusuna ise, “Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam. Gerisi kim gelirse” dedi.
Hüseyin Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü sırada gazetecilerin, ‘Silahı internetten mi aldın?” sorusuna, “Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz ama madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam. Gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş” cevabını verdi, ardından da polis ekiplerine ‘hadi gidelim’ deyip ekip otosuna yöneldi.
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