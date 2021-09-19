Eski başkan Naci Ağbal'dan dikkat çeken Twitter paylaşımı

"Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazıda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek" ifadeleri yer alıyor.