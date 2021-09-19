Eski başkan Naci Ağbal'dan dikkat çeken Twitter paylaşımı

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2021 Pazar, 12:38
<p>Merkez Bankası'nın eski başkanı Naci Ağbal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.</p>

Merkez Bankası'nın eski başkanı Naci Ağbal, Twitter hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

<p>Naci Ağbal, 20 Mart 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alınmıştı. Ağbal, bu tarihin ardından sessiz kalmıştı. Eski başkan, sessizliğini bir Twitter paylaşımıyla bozdu.</p>

Naci Ağbal, 20 Mart 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alınmıştı. Ağbal, bu tarihin ardından sessiz kalmıştı. Eski başkan, sessizliğini bir Twitter paylaşımıyla bozdu.

<p>Ağbal, Twitter'daki hesabından; Merkez Bankası başkanı olduğu dönemde kaleme aldığı, 5 Mart 2021 tarihinde yayımlanan bir yazısını paylaştı.</p>

Ağbal, Twitter'daki hesabından; Merkez Bankası başkanı olduğu dönemde kaleme aldığı, 5 Mart 2021 tarihinde yayımlanan bir yazısını paylaştı.

<p><strong>"Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi"</strong> başlıklı yazıda, <strong>"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek"</strong> ifadeleri yer alıyor.</p>

"Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazıda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek" ifadeleri yer alıyor.

<p>Ağbal'ın paylaşımının 23 Eylül’deki TCMB toplantısında faiz indirimi olasılığının konuşulduğu günlerde gelmesi dikkat çekti.</p>

Ağbal'ın paylaşımının 23 Eylül’deki TCMB toplantısında faiz indirimi olasılığının konuşulduğu günlerde gelmesi dikkat çekti.

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