<p>EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turunda oynanan İngiltere - Almanya maçında Alman milli marşı, stadyumdaki taraftarlar tarafından yuhalandı.</p>
1

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turunda oynanan İngiltere - Almanya maçında Alman milli marşı, stadyumdaki taraftarlar tarafından yuhalandı.

<p>İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde, iki ülkenin milli marşları okundu.</p>
2

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde, iki ülkenin milli marşları okundu.

<p>Stadyumda ilk olarak Alman milli marşı çalındı.</p>
3

Stadyumda ilk olarak Alman milli marşı çalındı.

<p>Bu sırada tribünlerin büyük bölümünü oluşturan İngiliz taraftarlardan ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi.</p>
4

Bu sırada tribünlerin büyük bölümünü oluşturan İngiliz taraftarlardan ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi.

<p>Alman milli marşının ardından İngiliz milli marşı çalındı. İngiliz taraftarlar, marşı hep bir ağızdan söylendi.</p>
5

Alman milli marşının ardından İngiliz milli marşı çalındı. İngiliz taraftarlar, marşı hep bir ağızdan söylendi.

<p>Marşların ardından oyuncular ve hakemler, sahanın ortasında diz çökerek ırkçılığı protesto etti.&nbsp;</p>
6

Marşların ardından oyuncular ve hakemler, sahanın ortasında diz çökerek ırkçılığı protesto etti. 

<p>İngiltere'de önceden oynanan milli maçların aksine, bu maçta ırkçılığa gösterilen bu tepki, protesto edilmedi.</p>
7

İngiltere'de önceden oynanan milli maçların aksine, bu maçta ırkçılığa gösterilen bu tepki, protesto edilmedi.

<p>Daha sonra maç, Hollandalı Danny Makkelie'nin düdüğü ile başladı.</p>
8

Daha sonra maç, Hollandalı Danny Makkelie'nin düdüğü ile başladı.

Video Haberler