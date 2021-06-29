Penaltı kaçıran Mbappe bunalıma girdi
Normal süresi 3-3 biten maçta kötü bir görüntü çizen PSG'li yıldız Mbappe, son penaltıyı kaçırınca ıslıklandı.
EURO 2020 son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 biten maçta İsviçre'ye elenen Fransa'da son penaltıyı kaçıran yıldız golcü Mbappe'ye büyük tepki var.
Maç içinde ıslıklanan yıldız, son penaltı sonrası ise hakaretlerle sahayı terk etti. Mbappe'yi arkadaşları da sakinleştiremedi.
Maçı tribünde izleyen Fransızlar Mbappe'ye protesto içeren sözler söyledi. Maçı Paris başta olmak üzere Fransa'da meydanlarda izleyen Fransızlar ise Mbappe aleyhinde sloganlar attı.İsviçre, çeyrek finalde 2 Temmuz Cuma günü İspanya ile Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde karşı karşıya gelecek.
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