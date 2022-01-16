Eve yıldırım düştü, tüm eşyalar yandı
''EVİN TÜM ELEKTRİK TESİSATINI YAKTI''
Karaca Köy Muhtarı Faruk Adıgüzel, köye birden çok yıldırım düştüğünü belirterek, "Annem Bedriye Adıgüzel, şanslıydı, evde olmadığı sırada evin damına iki yıldırım düştü ve yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarımızla söndürdük. Yıldırım evin tüm elektrik tesisatını yaktı. Damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırılarak zarar gördü. Ancak evin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Köye enerji sağlayan elektrik trafo ve su sondaj pompası da yandı. Köy sokaklarındaki aydınlatma ışıklarının tümü patlayarak zarar gördü. Köyde bazı evlerin elektrik kabloları ve elektronik eşyaları yıldırım nedeniyle zarar gördü" dedi.
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