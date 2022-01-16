Eve yıldırım düştü, tüm eşyalar yandı

DHA
16 Ocak 2022 Pazar, 12:28
Eve yıldırım düştü, tüm eşyalar yandı

Mardin’in Nusaybin ilçesi Karaca köyünde, sahibinin bulunmadığı sırada eve yıldırım düştü. Olayda damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırıldı, elektronik eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Yıldırım nedeniyle köydeki elektrik trafosu ile enerji hatları da zarar gördü.

Eve yıldırım düştü, tüm eşyalar yandı

Nusaybin’e bağlı Karaca  köyünde yağan sağanakla birlikte çakan şimşekler sonrasında sahibi Bedriye Adıgüzel'in bulunmadığı sırada evin üzerine yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken, evdeki tüm elektronik eşyalar yandı.

Eve yıldırım düştü, tüm eşyalar yandı

''EVİN TÜM ELEKTRİK TESİSATINI YAKTI''

Karaca Köy Muhtarı Faruk Adıgüzel, köye birden çok yıldırım düştüğünü belirterek, "Annem Bedriye Adıgüzel, şanslıydı, evde olmadığı sırada evin damına iki yıldırım düştü ve yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarımızla söndürdük. Yıldırım evin tüm elektrik tesisatını yaktı. Damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırılarak zarar gördü. Ancak evin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Köye enerji sağlayan elektrik trafo ve su sondaj pompası da yandı. Köy sokaklarındaki aydınlatma ışıklarının tümü patlayarak zarar gördü. Köyde bazı evlerin elektrik kabloları ve elektronik eşyaları yıldırım nedeniyle zarar gördü" dedi.

Eve yıldırım düştü, tüm eşyalar yandı

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

DEDAŞ ekipleri, hasar gören trafoyu ve enerji hatlarını yenileme çalışmaları yaptı. Bazı yurttaşlar ise yıldırım nedeniyle evlerinde zarar gören elektronik eşyalarının tamiri için köye servis çağırdı.


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